Absage an Rendi-Wagner: Doskozil feiert lieber mit Lebensgefährtin Geburtstag

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hält am Sonntag in der Aula der Wissenschaften ihre Grundsatzrede und will dabei ihren Anspruch auf die Kanzlerschaft untermauern. Einer fehlt: Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.

Er werde am Sonntag nach Deutschland fahren, um dort den Geburtstag seiner Lebensgefährtin zu feiern, berichtete der Standard heute unter Berufung auf Doskozils Büro. Die Reise sei schon länger geplant gewesen als die Rede der Bundesparteichefin. Mit internen Streitigkeiten habe die Absage nichts zu tun, heißt es.