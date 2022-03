Live: Jetzt hält Rendi-Wagner ihre Grundsatzrede

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hält heute, Sonntag, in der Aula der Wissenschaften ihre Grundsatzrede und will dabei ihren Anspruch auf die Kanzlerschaft untermauern. In der aktuellen KURIER-OGM-Umfrage liegen SPÖ und ÖVP derzeit gleich auf.

trägt den Titel: „Ein Land. Eine gemeinsame Zukunft“. Der Ort ist nicht zufällig gewählt: In der Aula der Wissenschaften will die SPÖ-Chefin unterstreichen, dass sie aus der Wissenschaft kommt. Außerdem hat die aktuelle türkis-grüne Koalition dort ihr Regierungspaket vorgestellt.