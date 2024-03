WKStA-Chefin: "Ich trete nicht in die politische Arena"

Ihr jährliches Mediengespräch nutzt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) immer gerne, um die Öffentlichkeit auf Arbeit aufmerksam zu machen, die ohne großes Aufsehen tagtäglich in der Behörde anfällt - ohne Promi-Beschuldigte, ohne politische Zurufe, ohne Kritik und Verteidigung gegen ebenjene.

Der Satz: "Korruption ist Gift für die Demokratie", sei allgemein bekannt, sagt Behördenleiterin Ilse Vrabl-Sanda beim Mediengespräch. Korruption kostet aber auch Geld, das der Bevölkerung dann im Steuertopf fehlt. Den jährlichen Schaden durch Korruption schätzt die EU-Kommission in Summe in allen EU-Länder auf 179 Milliarden Euro .

230 Ermittlungsverfahren führt die WKStA aktuell, ein knappes Drittel davon sind so genannte Großverfahren - jeweils mit einem Schaden im zwei- bis dreistelligen Millionenbereich und tausenden bis zigtausenden Geschädigten. Da geht es um Geldwäsche, um organisierte Schwarzarbeit, um Bilanzfälschungen, um Baukartelle und um (Cyber-)Betrug.

In Summe wurden 770 Verfahren abgeschlossen, 1.000 neue sind angefallen. Von einem "Rückstau" will Vrabl-Sanda aber nicht sprechen, weil das bedeuten würde, dass man die Fälle nicht mehr bearbeiten könne. Die Zahlen seien generell nur begrenzt aussagekräftig. Viele ziehen sich über ein Jahr hinaus oder länger.

Im Vorjahr wurden 52 Anklagen gegen 152 Beschuldigte bei Gericht eingebracht. In 54 Fällen erfolgten Schuldsprüche, in 60 gab es Freisprüche - teils nur zu einzelnen Fakten.

Die WKStA verfügt über 45 Staatsanwältinnen und Staatsanwälte , die von zehn Wirtschaftsfachleuten unterstützt werden. Dazu kommt ein Team von 15 IT-Expertinnen und -Experten in der Justiz, die man sich mit anderen Staatsanwaltschaften teilt. Diese Zahl soll demnächst aufgestockt werden.

Die viel kritisierte zu lange Verfahrensdauer, die Vrabl-Sanda in den vergangenen Jahren immer mit den aufwändigen Berichtspflichten und der Komplexität der Verfahren rechtfertigte, war diesmal kein Thema.

"Nicht nur Leichtgläubige"

Komplexer werden die Fälle aber tatsächlich: Ein wachsender Tätigkeitsbereich sei etwa Cybercrime, wie Matthias Purkart, Leiter der Cybercrime-Kompetenzstelle, erklärt. Die WKStA übernimmt, sobald ein Verfahren eine bestimmte Schadenshöhe erreicht hat oder eine kriminelle Organisation dahintersteckt, von anderen Staatsanwaltschaften.

Laut Purkart gibt es grob gesprochen drei Gruppen: Den Anlagebetrug etwa mit Pyramidenspielen oder scheinbar verlockenden Investments. Den Notlagebetrug etwa durch falsche Polizisten oder den so genannten Neffentrick. Und den so genannten CEO-Fraud, bei dem Betrüger in großen Unternehmen Datenkommunikation ausspähen und dann Mitarbeiter dazu bringen, etwa nach einem vermeintlichen Auftrag vom Chef Geld zu überweisen.