Krypto-Millionenbetrug: Whistleblower lieferte erste heiße Spur

Noch bevor der Betrugsprozess um die EXW-Gruppe am Dienstag am Klagenfurter Landesgericht in die nächste Runde ging, sorgte eine Meldung für Gesprächsstoff.

Weiteres Mastermind gefasst

Ein weiterer, bisher flüchtiger Kärntner, der als möglicher Architekt rund um den Megabetrug mit Kryptowährung gilt, dürfte sich in Haft befinden. Es handelt sich offenbar um einen 24-Jährigen, der sich 2020 nach Bali abgesetzt haben soll.

Inklusive riesiger Villa, Hubschrauberlandeplatz und einem Becken voller Haifische. Genauere Details werden wegen des laufenden Verfahrens nicht beantwortet. Er soll sich selbst gestellt haben und in den Händen der österreichischen Justiz sein.