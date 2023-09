Opfer der Klagenfurter Kryptobetrüger: „Ich hatte noch Glück"

Dreimal habe er eine Auszahlung seiner Gewinne verlangt. Nur einmal eine erhalten.

Auszahlung für Mundpropaganda

„Ganz am Anfang, das war wohl, damit die Mundpropaganda weiter gut läuft“, ist das Opfer überzeugt. Laut Richterin Claudia Bandion-Ortner sei ab Februar 2020 gar kein Geld mehr an die Investoren geflossen.

Offen bleibt, wo das ganze Geld ist. In der Anklageschrift ist von 14 Millionen Euro die Rede. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft spricht aber von 80 bis 100 Millionen Euro.

Wo ist das Geld?

„Wo ist das Geld?“, wollte Bandion-Ortner am Donnerstag auch vom Hauptangeklagten wissen. Die erste Reaktion des Hauptangeklagten erfolgte als Gegenfrage: „In Bezug auf welches Geld jetzt?“ Von den in der Anklageschrift genannten 14 Millionen Euro seien „nur“ etwa ein bis zwei Millionen verschwunden, gab der 26-Jährige an. Über den Verbleib dieses Geldes wisse er nichts. Der Rest, also rund zwölf Millionen Euro, sei den Kunden aber ausbezahlt worden, beteuerte er.

Kein Groll gegen 26-Jährigen

Groll gegen den Hauptangeklagten hegt der Mann im hellblauen Hemd übrigens nicht, oder zumindest „nicht mehr“. Jeder, der in so etwas investiere, sollte dies seiner Meinung nach nur mit einer „Summe Geld machen, die man im Ernstfall bereit ist, zu verlieren. Wenn sie wollen, Spielgeld, wie wenn man ins Casino gehen würde.“ In Krypto würde er weiter investieren. „Aber jetzt mach ich da alles selbst.“