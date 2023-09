Mega-Prozess in Kärnten: Wer ist der Mann, der offenbar 40.000 Menschen abzockte?

Zuletzt lebet er in Dubai und auf Bali. Am Mittwoch kehrte er in seine Kärntner Heimat zurück. Aber wohl anders, als erwartet.

Um 9.20 Uhr startete am Landesgericht Klagenfurt einer der wohl größten Prozesse, den das Land je erlebt hat. Im Mittelpunkt steht jener 26-Jährige, der Mastermind eines perfiden Betrugsnetzes sein soll.

Pyramidenspiel

Er und sieben weitere Angeklagte (im Alter bis 48 Jahre) müssen sich seit Mittwoch wegen gewerbsmäßig schweren Betrugs, Geldwäscherei, Ketten- oder Pyramidenspiel sowie krimineller Vereinigung verantworten. Nur einer der Männer ist vorbestraft. Sechs von ihnen sind gebürtige Kärntner, zwei Tiroler.

Der Megaprozess wird über Monate gehen.

➤ Mehr lesen: "Klagenfurter Gang": Der größte Betrugsprozess des Landes startet

Sie sollen bis zu 40.000 Opfer mit dem Firmenkonstrukt "EXW Wallet" in gerade einmal zwei Jahren um rund 14 Millionen Euro erleichtert haben. Von dieser Summe geht die Wirtschafts- und Korruptionsstaatanwaltschaft (WKStA) aus.

Wie? Offenbar mit hohen Gewinnversprechen durch Investitionen der Geschädigten in Immobilienprojekte, in den Handel mit existierender Kryptowährung, aber auch die selbst erschaffene Kryptowährung "EXW.-Token".

Mastermind ohne Matura

Der 26-jährige Hauptangeklagte erschien vor Richterin Claudia Bandion-Ortner adrett gekleidet im blauen Anzug, lässig, offenem weißen Hemd und perfektem Mittelscheitel. Eine Matura besitzt er nicht. "Sie haben sich also alles selbst im Job beigebracht", fasste Richterin Bandion-Ortner mit unauffällig dunkler Brille zusammen.

Zuletzt war er laut eigenen Angaben als Marketingchef einer Online-Bank tätig.

Gewinne im Internet vorgegaukelt

Warum die Betrogenen nicht misstrauisch wurden? Weil die Angeklagten sie auf gefakten Internetplattformen regelmäßig über ihre tollen Gewinne informiert haben sollen. Pro Tag wuchsen die Investitionen dort um 0,3 Prozent. Alles wunderbar veranschaulicht mit bunten Grafiken. Dazu gab es hochpreisige Events, mit denen die Opfer bei Laune gehalten werden sollten.

➤ Mehr lesen:Braune Peckerl im Braunauer Freibad: 32-Jährigem bleiben 5 Monate Haft

Die Anklage umfasst 300 Seiten, 150 Zeugen sind in den nächsten Monaten vorgeladen. Den Vorsitz hat Richterin Claudia Bandion-Ortner.

Dubai und Bali dürfte der 26-Jährige übrigens länger nicht mehr sehen: Ihm drohen im Falle einer Verurteilung 10 Jahre Haft.