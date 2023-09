Braune Peckerl im Braunauer Freibad: Angeklagter bekennt sich nicht schuldig

Darunter fallen etliche NS-Symbole, nicht aber der "Blood and Honour" bzw. Blut-und-Ehre-Schriftzüge. Dessen Zurschaustellung ist zwar in Deutschland, nicht aber in Österreich strafbar.

Die Staatsanwaltschaft Ried hat sich dennoch dazu entschlossen, dies Blut- und Ehre Schriftzüge anzuklagen. Wie das Geschworenengericht entscheidet, bleibt abzuwarten. Der Prozess ist bis 18 Uhr anberaumt.

"Cool sein" mit Nazi-Tattoos

Die Verantwortung des Angeklagten: "Ja, was soll ich dazu sagen. Ich war jung und dumm. Das sind Sachen, die mir aus der Vergangenheit geblieben sind."

Eine Erklärung, die er auch nannte, als er im Prozess auf andere Tätowierungen auf seinem Körper angesprochen wurde. Ebenso wie diese: "Ich wollte cool sein."

Erste Vorstrafe wegen Wiederbetätigung mit 16

Der 32-jährige Vater ist bereits drei Mal nach dem Verbotsgesetz vorbestraft. Die erste einschlägige Vorstrafe gab es bereits im Alter von 16 Jahren. Daneben hat der Beschuldigte laut KURIER-Recherchen neun weitere Vorstrafen.

Alleine die Verlesung der Vorstrafen dauerte am Dienstag zu Beginn des Prozesses mehrere Minuten. Wiederbetätigung, Urkundenunterdrückung, gefährliche Drohung, Tierquälerei waren nur einige Worte, die dabei fielen.

Oberkörper zugemüllt mit Nazi-Tattoos

"Jeder der Anfang Juli eine Zeitung aufgemacht hat, der weiß, worum es heute hier geht", erklärte Staatsanwalt Alois Ebner bei seinen Eröffnungsplädoyer. "Der Oberkörper des Angeklagten war zugemüllt mit braunen Nazi-Tattoos. Er steht zum vierten Mal deswegen vor einem Geschworenengericht."

Dabei wurde auch klar, dass sich der 32-Jährige vor den nun angeklagten Tätowierungen bereits ein Hakenkreuz und ein Adolf-Hitler-Porträt hatte stechen lassen. Diese ließ er mittlerweile übertätowieren.

"Erinnern an das Dritte Reich. Das darf man nicht. Das verbietet das Verbotsgesetz und das hat der Angeklagte gewusst. Was wird er uns heute sagen? Ich hoffe nicht, dass er in dümmlicher Verantwortung sagt, er hat es nicht gewusst", sagte Ebner.

Familienausflug ins Freibad

"Das Verbotsgesetz steht im Widerspruch zur Meinungsfreiheit in Österreich", betonte hingegen der Verteidiger des Angeklagten. Und weiter: "Welchen Vorsatz hatte mein Mandant, als er ins Freibad mit seiner Familie, mit seinem Sohn, seiner Freundin und deren Tochter ging? Wollte er seine braunen Peckerl präsentieren, oder wollte er sich einfach abkühlen."

Laut dem Verteidiger sehe sich sein Mandant jeden Tag im Spiegel und somit sei dies "normal für ihn". Er sei einfach Schwimmen gegangen, weil ihm heiß gewesen sei.

Der Angeklagte bekannte sich "nicht schuldig". Die Präsentation seiner Tätowierungen auf einer Leinwand im Gerichtssaal nahm er regungslos hin. "Ich schau mich jede Woche 70 Mal in den Spiegel, ich nehm das doch gar nimma wahr", erklärte der Innviertler im tiefsten Dialekt. Deswegen habe er auch die Tätowierungen im Schwimmbad nicht abgedeckt. "Ich habe da einfach nicht daran gedacht."

Die Tätowierung " H und 8" auf seinen Fingern wollte er nicht als "Heil Hitler" verstanden haben, sondern als "Hate".

Nazi-Tätowierungen aus "Zeitmangel" nicht entfernt

Was er zum Zeichen der SS auf seiner Haut zu sagen habe? "Ich wollte cool sein." Und ja, "damals habe er die NS-Ideologie verherrlicht." Warum er sich die Tätowierungen nicht entfernen ließ? Zeitmangel.

➤ Mehr lesen: NS-Tattoos im Freibad in Braunau: Ein Nazi taucht wieder auf

Für die Polizei war der Mann jedenfalls ein alter Bekannter, der jedoch für einen Polizeieinsatz sorgen sollte, der die Wellen hochgehen ließ. Denn als ein deutscher Polizist seine österreichischen Kollegen am 9. Juli über seinen mit Nazi-Tattoos versehenen Liegenachbarn informierte, rückte die Polizei zwar an, betrat das Bad aber nicht. Aus "einsatztaktischen Gründen", wie es von der Landespolizeidirektion Oberösterreich hieß.

➤ Mehr lesen: Kritik an Polizei nach erfolgloser Nazi-Amtshandlung in Braunau

Wegen des Nicht-Einschreitens laufen Ermittlungen.

Bademeister schritt bei zweitem Bad-Besuch ein

Vergangene Woche wurde dann bekannt, dass der 32-Jährige aber nicht nur am 9. Juli samt Nazi-Tattoos im Bad war, sondern in aller Seelenruhe einen Sonntag später wieder in das Freibad ging. Zu dieser Zeit bereits gesucht von der Polizei. Ein Bademeister warf ihn schließlich aus dem Bad. Auch er soll am Mittwoch in Ried zu Wort kommen.

➤ Mehr lesen: Nazi-Tattoos im Freibad: Angeklagter entkam Polizei und ging nochmal schwimmen

Er bekam zu sehen, was der 32-Jährige am Dienstag unter seinem weißen Hemd und der Jeans verbarg:

Ein lachender Totenkopf mit Stahlhelm samt zwei SS-Runen, dem Zeichen der Waffen-SS.

Eine schwarze Sonne, das geheime Erkennungssymbol unter Nazis, vor der ein Skinhead eine vermutlich deutsche Fahne emporhält. Eintätowiert und präsentiert auf der Brust des Mannes. Direkt über seinem Herzen.

Der Schriftzug "Rahowa" – eine Abkürzung für Racial Holy War. Der "heiliger Rassenkrieg" tobt am Unterarm.

Auf einem Oberarm steht: Sturm 18 – 18 als Abkürzung der Buchstaben für Adolf Hitler. Auf dem anderen Oberarm ein Totenkopf mit Blood-and-Honour-Schriftzug zu sehen.

Seitlich am Körper findet sich nochmals riesig: Blut und Ehre.

Auf der Wade: ACAB, alle Polizisten sind Bastarde.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert