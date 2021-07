"Wir können nicht auf Dauer das Land zusperren"

Apropos Angela Merkel: Sie waren ja nicht immer „beste Freunde“ – wird Merkel Deutschland und Europa fehlen?

Zunächst würde ich Ihre Einschätzung korrigieren: Wir haben in vielen Fragen sehr gut zusammengearbeitet, haben vielfach ähnliche Zugänge. Was stimmt, ist, dass wir beim Thema Migration immer unterschiedlicher Meinung waren – und dazu stehe ich auch. Ich habe mich 2015 gegen die Politik der offenen Grenzen ausgesprochen, und ich bleibe dabei, dass ungesteuerte Zuwanderung nach Europa ein großes Problem darstellt. Ungeachtet dessen halte ich Merkel für eine der erfahrensten Regierungschefs weltweit und sie hat Deutschland und Europa sehr geprägt. Ich rechne allerdings mit keinen gravierenden Veränderungen bei der Positionierung Deutschlands auf europäischer Ebene, da ich davon ausgehe, dass die CDU/CSU die Bundestagswahlen im Herbst gewinnt und Kanzlerkandidat Armin Laschet als bürgerlicher Politiker in vielen Fragen ganz ähnliche Haltungen vertritt.

Sie sind von New York nach Montana weitergereist, wo Sie auf Einladung des früheren Google-Chefs Eric Schmidt an einer informellen Konferenz mit Entscheidungsträgern aus Wirtschaft, Medien und Politik teilnehmen. Dieses Treffen ist von einer gewissen Aura des Mysteriösen umgeben, manche vergleichen es auch mit den Bilderberg-Konferenzen. Was steckt da tatsächlich dahinter?

Ich halte diese Konferenz für überhaupt nicht geheimnisvoll. Es ist aber zugegebenermaßen angenehm, sich dort vertraulich austauschen zu können. Es ist gut, dass es auch Orte für tiefgehende Debatten gibt, die nicht öffentlich geführt werden. Die Konferenz dient dem Gespräch zwischen Wirtschaft, Politik, Kultur und Zivilgesellschaft mit einem starken Fokus auf die Digitalisierung. Ich halte das für ganz relevant, denn in diesem Bereich findet mehr und mehr Wertschöpfung statt. Wir investieren in Österreich 1,4 Mrd. Euro in den Breitbandausbau, damit bis 2030 jeder in unserem Land superschnelles Internet hat. Wir statten unsere Schulen mit Laptops bzw. Tablets aus, damit auch im Unterricht die digitalen Möglichkeiten genützt werden können, wir wollen unsere Verwaltung massiv digitalisieren. Hier findet global gerade eine Riesentransformation statt, und es ist gut, wenn wir hier vorne dabei sind. Daher halte ich es auch für wichtig, sich mit den Playern in diesem Bereich auszutauschen. Ich würde mir wünschen, dass mehr dieser Player in Europa wären – sie sind leider Gottes vor allem in den USA und in China. Umso wichtiger ist es, mit diesen Entscheidungsträgern in Kontakt zu sein.

Ist es eigentlich ein Schicksal, dass die großen Player der digitalen Welt nicht in Europa sind – oder müsste die EU da nicht viel aktiver werden, durch Deregulierung, Stärkung des Wettbewerbs etc.?

Wir müssen das aufbrechen und es schaffen, dass das nicht zu einem Naturgesetz wird. Sonst erleiden wir einen massiven Verlust an Wettbewerbsfähigkeit und Wertschöpfung. Ich hoffe sehr, dass wir als Europäische Union hier besser und attraktiver für die Tech-Industrie werden. Hier werden viele Arbeitsplätze der Zukunft entstehen, während sie in anderen Bereichen verschwinden werden.