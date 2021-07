USA-Reise: Kurz überreicht Staatsbürgerschaften an NS-Opfer

„Sie sind wirklich sehr jung“, sagt die 92-jährige Evelyn Konrad zum Bundeskanzler, der ihr gerade zur Begrüßung die Hand geschüttelt hat. Der bestätigt das leicht verlegen.

Es war eine bewegende Feierstunde, die da am Dienstagnachmittag im österreichischen Generalkonsulat in New York stattfand: Einer Holocaust-Überlebenden und fünf Nachfahren von Opfern des NS-Regimes wurde von Bundeskanzler Sebastian Kurz die österreichische Staatsbürgerschaft überreicht.