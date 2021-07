Eine Million Dosen

Kurz sprach mit Guterres auch über die Unterstützung Österreichs für die COVAX-Initiative der WHO, die sich für die globale Bereitstellung von Impfstoffen einsetzt. Zusätzlich spendet Österreich eine Million überzählige Impfdosen an den Westbalkan.

Dies sei ihm besonders wichtig, so der Kanzler: erstens, weil Österreich dieser Region eng verbunden sei; und zudem gehe es hier – anders als bei COVAX – nicht um finanzielle Unterstützung, sondern um ganz konkrete Impfdosen, die dann eben zur Verfügung stünden. Die Dosen für den Westbalkan sind hauptsächlich solche des Herstellers Astra Zeneca, weil diese, so Kurz, „bei uns nur noch eingeschränkt verwendet“ werden.

Kurz unterstrich nach dem Treffen mit Guterres gegenüber Journalisten auch die Bedeutung, die der UN-Standort Wien für Österreich habe. Dies bedeute eine „besondere Ehre“, man sei dadurch „näher dran“. Überdies aber stelle der Amtssitz auch mit seinen 18.000 Mitarbeitern plus Familien einen nicht zu unterschätzenden Wirtschaftsfaktor dar.

Lob für Klimapolitik

Abgesehen von der Pandemie war der Klimawandel Thema der Unterredung. Der UN-Generalsekretär fand lobende Worte für die einschlägigen Anstrengungen Österreichs, die ambitionierter seien als die der EU: Klimaneutralität bis 2040 und Umstellung auf hundert Prozent Ökostrom.

Die österreichische KIimapolitik stoße auch in vielen anderen Ländern auf Interesse. So habe etwa die kolumbianische Vizepräsidentin Lucia Ramirez Blanco bei einem Treffen am Montag im UNO-Hauptquartier Interesse an der österreichischen Wasserkraft-Technologie gezeigt, berichtete Kurz.