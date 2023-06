Wiener Ukraine-"Friedensgipfel": Organisator fordert Waffenstillstand

Der "Gipfel fĂŒr Frieden in der Ukraine" am Wochenende in Wien sei die grĂ¶ĂŸte internationale Friedenskonferenz zu Waffenstillstand und Verhandlungen seit Beginn des russischen Aggression, erklĂ€rte Co-Organisator Reiner Braun am Freitag im GesprĂ€ch mit der APA.

Der Veteran der westdeutschen Friedensbewegung verteidigte auch die umstrittene Einladungspolitik seines Events, forderte einen Waffenstillstand und sprach der Ukraine seit April 2022 das Selbstverteidigungsrecht ab.

➀ Mehr lesen im aktuellen Liveticker zum Krieg in der Ukraine