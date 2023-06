Ukraine-Flüchtlingen droht Abrutschen in Armut

Über ein Drittel der Befragten (rund 38 Prozent) gaben an, dass sie ihre Grundbedürfnisse in den letzten drei Monaten in Österreich kaum mehr decken konnten, 17 Prozent gar nicht mehr. Das UNHCR verlangte deshalb am Freitag einen Systemwechsel in Österreich.

Ziel der UNHCR-Umfrage war es, stichprobenartig Einblicke in die aktuelle Situation der Geflüchteten in Österreich, in Herausforderungen und Rückkehrabsichten zu erhalten. Insgesamt wurden von Jänner bis März 533 Flüchtlingshaushalte aus der Ukraine in Österreich online befragt, wodurch Informationen von über 1.500 Personen erhoben werden konnten.