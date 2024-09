Warum Wiens Gesundheitsstadtrat Hacker mehr Mitarbeiter als der Gesundheitsminister hat

Noch größer ist der Unterschied bei den Bereichen Klima und Verkehr, für die in Wien die beiden SPÖ-Stadträte Jürgen Czernohorszky und Ulli Sima zuständig sind. Beide kommen zusammengerechnet auf 46 Mitarbeiter, während die für beide Themen zuständige grüne Ministerin Leonore Gewessler in ihrem Kabinett mit nur 20 auskommt.

Bei der FPÖ ist man jedenfalls empört: „Es ist ein Irrsinn, wie viel Mitarbeiter die Stadträte Hacker und Czernohorsky beschäftigen, vor allem wenn man das in Relation zu den Kabinetten der Bundesminister Rauch und Gewessler setzt“, sagt Klubobmann Maximilian Krauss. „Wieder einmal glänzt man in Wien durch Verschwendungs- und Großmannsucht.“

Vergleichbarkeit umstritten

Doch hat er mit seiner Kritik recht? Die FPÖ vergleiche hier Äpfel mit Birnen, kontert man in den betroffenen Stadtratsbüros. Obwohl zum Bund gehörig, sei etwa das Gesundheitsministerium eine wesentlich kleinere Verwaltungseinheit, betont ein Sprecher. Das Wiener Gesundheitsressort sei hingegen auch operativ tätig. Zu ihm würde allen voran der Wiener Gesundheitsverbund (also die Gemeindespitäler mit ihren rund 30.000 Mitarbeitern) organisatorisch gehören. Anders als in anderen Bundesländern gehöre auch das Wiener Rettungswesen (MA 70) direkt zur Verwaltung des Gesundheitsressorts.