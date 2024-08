Mindestsicherung: Wiener ÖVP stellt Stadtrat Peter Hacker ein Ultimatum

Die Debatte um die Höhe der Mindestsicherung in Wien nimmt kein Ende. Wie berichtet hatte zuletzt der Fall einer syrischen Familie mit sieben Kindern für Aufregung gesorgt, die pro Monat 4.600 Euro an Sozialgeld erhält. Das ist deutlich mehr als dies in anderen Bundesländern der Fall wäre.

Mit knapp 9.000 Personen würden 81 Prozent der subsidiär Schutzberechtigten in Wien leben. „Sie sollen wie in anderen Bundesländern auch nur die Grundversorgung und nicht die wesentlich höhere Mindestsicherung erhalten“, fordert Mahrer.

"Das ist leider kein Einzelfall", sagt der Wiener ÖVP-Obmann Karl Mahrer. „Sondern nur ein Beispiel für die Leistungsungerechtigkeit in dieser Stadt. Seit vielen Jahren läuft in Wien etwas sehr falsch.“

SPÖ: "Schäbige ÖVP-Kampagne"

„Die ÖVP-Kampagne gegen armutsbetroffene Kinder ist an Niedertracht nicht zu überbieten", wettert Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim. "Stocker, der als ÖVP-Gagenkaiser mehr als 22.000 Euro pro Monat verdient, hat keine Empathie und keinen Anstand. Er operiert mit bewusst falsch verstandenen Zahlen und feindet in Kickl-Manier Familien an, die in Armut leben."