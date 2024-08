Wiener Mindestsicherung: Uneinigkeit auch innerhalb der SPÖ

Das habe auch mit wahltaktischen Überlegungen zu tun, schildert er. In der insgesamt sehr links-progressiv geprägten Hauptstadt sei es oberstes Ziel der roten Strategen, den Grünen (die in der aktuellen Debatte hinter der SPÖ stehen) Stimmen abspenstig zu machen. „Von der FPÖ sei hingegen nichts zu holen, ist die Überzeugung.“

Für die gesamte Partei spricht er dabei allerdings nicht: Ein langjähriger Wiener Funktionär schildert gegenüber dem KURIER, dass auch in dieser Frage die Wiener Roten gespalten seien. Und zwar entlang der alten Bruchlinien: Hier die eher linksliberal verorteten Vertreter der Innenstadt-Bezirke, die hinter den hohen Sozialleistungen stehen. Dort die Funktionäre der großen Bezirke am Stadtrand, wo die FPÖ schon gefährlich nahe an die SPÖ herangerückt ist. Sie plädieren für einen restriktiveren Kurs.

Die Grundlinie laute daher: Wer in Wien aufhältig ist, hat ein Recht auf würdevolles Leben. Und dieses sei in der Großstadt nun einmal teurer als in kleinen Ortschaften am Land, was Kürzungen der Mindestsicherung schwierig mache. Gleichzeitig tritt man für eine Residenzpflicht für Flüchtlinge ein, um Wien zu entlasten. Was bei den anderen Bundesländern auf taube Ohren stößt.

Leise Kritik aus dem Burgenland

So unterschiedlich die Positionen innerhalb der Wiener SPÖ, so unterschiedlich sind sie auch zwischen den roten Landesorganisationen: „Es ist logisch, dass die Menschen über die Höhe der Sozialleistungen in Wien verwundert sind“, sagt die burgenländische SPÖ-Landesgeschäftsführerin Jasmin Puchwein zum KURIER.

Sie wolle keine Vergleiche mit anderen Bundesländern anstellen, betont sie, verweist dann aber doch darauf, dass das Burgenland bei der Höhe der Mindestsicherung nur an siebenter Stelle liege. Und darauf, dass die dortige Regel in breitem überparteilichem Konsens beschlossen worden sei.

„Wichtig ist, dass die Menschen von den Einkünften ihrer Arbeit leben können“, sagt Puchwein. Deshalb verfolge man das Konzept des Mindestlohns von 2.000 Euro netto. Eine Forderung, die Parteichef Hans Peter Doskozil parteiintern in Opposition zur Gewerkschaft brachte.