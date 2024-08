SPÖ-Chef Babler auf Sommertour: "Glaubt nicht die Schauermärchen"

© www.neumayr.cc/Neumayr Fotografie - Christian L

Kämpferisch, aber auch mit reichlich selbstkritischen Tönen startet Andreas Babler in Salzburg in seine sommerliche Wahlkampf-Tour. Die SPÖ will er von einer trägen Dampflok in einen Railjet verwandeln.