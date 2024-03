Lorenz-Böhler-Krankenhaus: Allgemeine Verunsicherungsanstalt

Aus allen Einrichtungen der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) in Österreich sind Abordnungen in die Donaueschingenstraße 13 im 20. Bezirk gekommen, auch aus den Rehazentren. Aus Angst vor möglichen dienstrechtlichen Folgen wollen langjährige Mitarbeiter aber nur anonym etwas sagen.

Die wichtigste Forderung: „Eine Sozialvereinbarung , in der alle arbeitsrechtlichen Konsequenzen für unsere Kollegen und Kolleginnen verschriftlicht werden. Für diesbezügliche Gespräche sind wir jederzeit bereit.“ Zweitens: „Einen genauen Zeitplan aller weiteren Maßnahmen. Und drittens fordern wir endlich Einsicht in alle Unterlagen und Gutachten , auf denen die überfallsartigen Entscheidungen der Generaldirektion basieren.“

„Wir haben drei konkrete Fragen an die Generaldirektion“, berichtete ihnen Erik Lenz , Vorsitzender des AUVA-Zentralbetriebsrats , am Mittwoch. „Wenn die nicht binnen einer Woche beantwortet werden, gehen wir in den Streik.“

Die gute Nachricht: Die Telefonnummer 059 / 3934 1000 ist eine derzeit in Wien oft gewählte, weil die Patienten des „Lorenz Böhler“ wissen möchten, wie es weitergeht. Dennoch wurde ein Anruf am Mittwochnachmittag in nur 23 Sekunden entgegengenommen.

Sollten die Forderungen nicht erfüllt werden, wird kommenden Mittwoch im „Lorenz Böhler“ gestreikt, so Erik Lenz. In allen anderen Einrichtungen der AUVA sollen zeitgleich Betriebsversammlungen stattfinden. Dies wurde auch mit den am Mittwochvormittag anwesenden Abordnungen aus allen Häusern so vereinbart. „Eine Freigabe für den Streik haben wir auf jeden Fall schon mal.“