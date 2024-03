Lorenz Böhler: Betriebsrat droht jetzt mit Streik

"Wir haben drei konkrete Fragen an die Generaldirektion", berichtete Erik Lenz bei der öffentlichen Betriebsversammlung des Traumazentrums Brigittenau , in Wien besser als " Lorenz Böhler " bekannt. "Wenn die nicht binnen einer Woche beantwortet werden, gehen wir in den Streik."

Drei Forderungen im Detail

Im Gespräch mit dem KURIER zählte der Vorsitzende des Zentralbetriebsrates der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt, kurz AUVA, die drei Fragen auf:

"Erstens fordern wir eine Sozialvereinbarung, in der alle arbeitsrechtlichen Konsequenzen für unsere Kollegen und Kollegen verschriftlicht werden. Für diesbezügliche Gespräche sind wir jederzeit bereit."

"Zweitens möchten wir eine Auflistung der nächsten Schritte und einen genauen Zeitplan aller geplanten Maßnahmen. Diesen Plan muss es längst geben, daher kann es nicht schwer sein, ihn uns zu übermitteln."

"Und drittens fordern wir endlich Einsicht in alle Unterlagen und Gutachten, auf denen die überfallsartigen Entscheidungen der Generaldirektion basieren."

Sollten diese Forderungen nicht erfüllt werden, wird am kommenden Mittwoch im "Lorenz Böhler" gestreikt, so Lentz. In allen anderen Einrichtungen der AUVA sollen zeitgleich Betriebsversammlungen stattfinden. Dies wurde auch mit den am Mittwochvormittag anwesenden Abordnungen aus allen Häusern so vereinbart.