Traumazentrum Brigittenau: „Dann sind wir endgültig tot“

Ein Oberarzt kritisiert vor dem Saal lautstark, dass man sich in der Generaldirektion der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) keinen Plan B zurechtgelegt hat. Seinen Namen will er nicht in der Zeitung lesen: „Es gibt für uns einen Maulkorberlass.“

Für Manfred Rabensteiner gilt dieser Erlass nicht, er ist der Betriebsratsvorsitzende der AUVA und darf sagen, was er denkt. Aus dem Saal dringt seine Bitte nach draußen: „Herr Generaldirektor, ich bin wahrscheinlich der Einzige hier, der Ihnen noch vertraut, also bitte enttäuschen Sie mich nicht. Ich werde von Kollegen und Kolleginnen angerufen, die Existenzängste haben und die daher am Telefon zu weinen beginnen.“

Konkrete Fragen werden gestellt: „Können Sie uns bitte sagen, wohin wir ab morgen zur Arbeit fahren sollen?“ Einzelne Abteilungen – so lautet der grobe Strukturplan – sollen in das UKH Meidling abgesiedelt werden, andere in die AUVA-Rehaklinik „Weißer Hof“ in Klosterneuburg, wieder andere in das AKH Wien integriert werden.