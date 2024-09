Österreichs Wirtschaft steckt weiterhin in der Krise. Zu wenige Aufträge am Bau, zu geringer Konsum, steigende Arbeitslosigkeit: "Ich bin gar nicht entspannt, was die österreichische Wirtschaftslage angeht", sagte zuletzt WIFO-Chef Gabriel Felbermayr.

In den Wirtschaftsprogrammen der Parteien spiegelt sich das nur teilweise wider. Die ÖVP vermeidet beispielsweise den Begriff "Sparpaket" und verspricht stattdessen einen "größeren Kuchen" – also Wirtschaftswachstum. Ist das realistisch? Wie soll Österreich sparen und gleichzeitig die Klimaziele der EU einhalten? Und was ist vom Vorschlag des ehemaligen EZB-Chefs Mario Draghi zu halten, dass die EU jährlich 800 Milliarden Euro mehr in Innovationen pumpen soll?

Darüber diskutiert das KURIER-Innenpolitikteam Johanna Hager, Bernhard Gaul und Michael Hammerl in "Die Milchbar", dem neuen Politik-Podcast des KURIER.