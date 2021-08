Wie es mit dem Ibiza-U-Ausschuss ab Herbst weitergehen könnte

Neos: Parteichefin Beate Meinl-Reisinger hat im KURIER bereits ihre Idee skizziert. Die Causen „Corona“ und „Ibiza“ sollen nicht in einem Ausschuss verquickt werden. Meinl-Reisinger schlägt einen Mehrheitsausschuss zum Thema Corona vor, bei dem alle Parteien mitmachen sollen – auch die ÖVP. Dieser Ausschuss soll analysieren, was funktioniert hat und was nicht. Beim Ibiza-U-Ausschuss hält die Neos-Chefin maximal eine „kleine Fortsetzung“ für sinnvoll. Der Bevölkerung stehe das Thema „bis oben“.

FPÖ: Die Blauen sind pro Verquickung: Fraktionsführer Christian Hafenecker schlägt einen Minderheiten-Ausschuss vor, der sich „weitestgehend“ mit dem Thema Korruption auseinandersetzt. „Unter der Klammer Korruption könnte man den Wirecard-Komplex, die Corona-Beschaffungen und Netzwerke im Innenministerium beleuchten. Der Untersuchungszeitraum müsste die letzten beiden Regierungsbeteiligungen der ÖVP umfassen“, sagt Hafenecker. Einem gemeinsamen Corona-Ausschuss könne er nichts abgewinnen: „Ich muss Beate Meinl-Reisinger widersprechen. Nachdem die ÖVP den aktuellen U-Ausschuss sabotiert hat, halte ich es für denkunmöglich, mit ihr einen gemeinsamen Ausschuss zu machen.“