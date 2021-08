Nachwehen des U-Ausschusses: Fernduell zwischen Krainer und Hanger

870 Seiten Erkenntnisse

Die bislang umfassendste Darstellung der Ausschuss-Ergebnisse hat der Verfahrensrichter im U-Ausschuss, Wolfgang Pöschl, vorgelegt. Und seine Erkenntnisse sind durchaus bemerkenswert. So stellte Pöschl unter anderem fest, dass sich der frühere Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, seinen Job als Boss der Staatsholding ÖBAG selbst zurechtgezimmert und die eigene Bewerbung insofern begünstigt hat, als "andere Bewerber weitestgehend ausgeschlossen“ blieben.

Fest steht für Pöschl weiters, dass die Bestellung von Peter Sidlo zum Vorstandsmitglied der Casag das Bild einer „geradezu unabänderlichen Willensdurchsetzung auf Regierungsebene" ergibt, "gerade diesen Mann in diese Position zu bringen“.

Eine der politisch wichtigsten Fragen, nämlich ob Parteispenden im Gegenzug für konkrete Gesetze oder politische Maßnahmen gesetzt wurden, wird von Pöschl verneint. Laut Abschlussbericht hat es ein „überwiegendes Motiv“ gegeben, warum an Parteien – so auch an die ÖVP – gespendet worden ist, nämlich: „Man wollte eine als positiv empfundene Politik unterstützen.“ Die Untersuchungen haben aber keine Anhaltspunkte ergeben, dass Spenden geflossen sind, in der Hoffnung, bestimmte Gesetze zu bekommen.“