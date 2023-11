Weniger Schulabmeldungen: Häuslicher Unterricht rückläufig

In Österreich gilt keine Schul-, sondern lediglich eine Unterrichtspflicht. Kinder können also auch häuslichen Unterricht oder eine Privatschule ohne Öffentlichkeitsrecht (diese haben selbst nicht das Recht zur Vergabe von Schulzeugnissen, Anm.) besuchen. Das muss der jeweiligen Bildungsdirektion aber jeweils angezeigt werden - diese wiederum kann dies untersagen, "wenn mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dass die .... Gleichwertigkeit des Unterrichtes nicht gegeben ist". Wer häuslichen Unterricht in Anspruch nimmt, muss zur erfolgreichen Absolvierung der jeweiligen Schulstufe am Ende des Schuljahrs eine Externistenprüfung machen. Schafft man diese nicht, muss das Schuljahr wiederholt werden - und zwar in einer Schule mit Öffentlichkeitsrecht.

Mehr Abmeldungen 2021/2022

Im Bericht "Abschottung im Zusammenhang mit häuslichem Unterricht" analysierte die Bundesstelle für Sektenfragen im Bundeskanzleramt in Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium die Zahl der Abmeldungen. Während diese vor der Corona-Pandemie relativ stabil bei 2.300 bis 2.600 lag (rund 0,3 Prozent der schulpflichtigen Kinder), stieg sie 2021/2022 auf 7.515 (ein Prozent der Schulpflichtigen) - Eltern meldeten ihre Kinder offenbar ab, um sie vor Masken, Tests etc. oder auch Infektionen zu "schützen".