Abmelden von der Schule für Homeschooling: Regeln werden strenger

Corona-Schuljahr mit vielen Abmeldungen

2021 wurden vor allem aufgrund der Corona-Vorgaben zunächst 7.500 Kinder und damit dreimal mehr als in normalen Jahren von der Schule abgemeldet. Im Lauf des Schuljahrs kehrte davon wieder ein Drittel zurück.

Der Rest musste zur erfolgreichen Absolvierung der jeweiligen Schulstufe am Ende des Schuljahrs eine Externistenprüfung machen - diese fielen 2022 prompt deutlich schlechter aus als in den Vorjahren, viele traten auch gar nicht erst an und blieben damit sitzen.