Weltkrieg, Staatsvertrag, EU-Beitritt: Österreich und die Fünferjahre

Durch unser Schulnotensystem hat die Zahl kein gutes Image. In der Welt der Zahlensymbolik oder Numerologie ist das anders. Da symbolisiert die Zahl 5 Neugier, Temperament, Unabhängigkeit, Weltoffenheit und Abenteuerlust, aber auch Ungeduld und Unruhe. Für die Zahl 5 steht der Merkur. Der ist auch in der Astrologie wichtig. In Kombination mit den jeweiligen Sternzeichen steht er sehr oft für eine Persönlichkeit, die einen scharfen analytischen Verstand besitzt, über große Beredsamkeit verfügt und gerne kommuniziert. Negativ kann das allerdings in Geschwätzigkeit ausarten.

Auch in vielen Kulturen und Religionen hat die Fünf eine besondere Bedeutung. Im Christentum sind die fünf Wundmale Christi (Hände, Füße, Herz) Gegenstand der Verehrung. Zu den wichtigsten Grundsätzen des Islam gehören die fünf Säulen: Glaubensbekenntnis, Armenspende, Fasten, Wallfahrt nach Mekka und das Gebet – fünf Mal am Tag. Im chinesischen Daoismus gibt es fünf Elemente: Wasser, Feuer, Erde, Holz, Metall. In der traditionellen chinesischen Zahlensymbolik gibt es fünf Himmelsrichtungen, weil die Zahl 4 Unglück bedeutet. Norden, Süden, Osten, Westen und die fünfte, senkrecht nach oben.

Die Zahl 5 sehen wir auch im Pentagramm. Der fünfzackige Stern wurde im Mittelalter auf die Türschwelle gemalt, um den Teufel zu bannen. Später wurde der Fünfstern zu einem wichtigen Symbol (für eine bessere, gerechtere et cetera Welt) bei den Freimaurern und den Kommunisten.

Die Fünf begegnet uns auch in Geschichte, Politik und Wirtschaft. Das Zeichen O5 war das Symbol für den Widerstand gegen die Nazis. Die 5 stand für den fünften Buchstaben E, also Oe, wie Oesterreich. Heute wird hingegen viel über die Fünftagewoche diskutiert und in Deutschland beurteilen fünf Weise die Lage der Wirtschaft, während die Briten den 5-Uhr-Tee schlürfen.