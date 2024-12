Es gibt keine bessere Gemeinschaftslösung als die Europäische Union

Wie aber stünde Österreich heute ohne EU-Mitgliedschaft da? Natürlich wäre die Wirtschaft nicht so schnell, aber doch gewachsen. Dank der Ostöffnung vor allem und wegen der globalen Ausrichtung vieler österreichischer Industriebetriebe. EU-Gegner verweisen in diesem Zusammenhang gerne auch auf die Schweiz. Als ob dort Milch und Honig fließen würden. Die Schweiz hat jedoch genauso ein Migrationsproblem wie ganz Europa, und in schöner Regelmäßigkeit krachen dort Großkonzerne wie 2023 die Credit Suisse zusammen. Und eine Zahl sei doch genannt: 8.100. So viele Unternehmen gingen heuer in der Schweiz pleite. Das ist Rekord.