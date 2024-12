Das Phänomen Johann Strauss: Eine Maschinerie aus Talent, Geschäft und Größenwahn

Eingeläutet wird das Jahr 2025 am 1. Jänner im Wiener Musikverein bereits zum 7. Mal von Riccardo Muti am Pult der Wiener Philharmoniker. Zum Auftakt des Strauss-Jubiläumsjahres stehen acht Stücke des Walzerkönigs auf dem Programm – neben der traditionellen Zugabe des Walzer-Evergreens „An der schönen blauen Donau“.

Die „Demolirer-Polka“ von 1862 erinnert an den Abriss der alten Stadtmauern. Der beliebte „Lagunen-Walzer“ geht auf den Text „Auf der Lagune bei Nacht“ in der Operette „Eine Nacht in Venedig“ zurück. Ein Highlight im Repertoire ist die Ouvertüre zur Operette „Der Zigeunerbaron“. Der Walzer „Accelerationen“ verarbeitet lautmalerisch den technischen Aufschwung und Fortschritt im Verlauf des 19. Jahrhunderts und stellt das Stampfen der Maschinen musikalisch dar.

Dem Schriftsteller- und Journalistenverband Concordia gewidmet war die Schnellpolka „Entweder – oder!“, deren Melodien der Operette „Der lustige Krieg“ entnommen sind. Die „Annen-Polka“ wurde auch als „Schwipslied“ in der Operette „Eine Nacht in Venedig“ verwendet. Und die berühmte Polka „Tritsch-Tratsch“ war Strauss’ Ant-wort auf Gerüchte in Zeitschriften über seine amourösen Abenteuer. „Wein, Weib und Gesang“ schließlich war ein Walzer für den Wiener Männergesangs-Verein und deren „Narrenabend“ im Fasching 1869.

Neben Kompositionen von Johann Strauss Vater („Freiheits-Marsch“), Josef und Eduard Strauss, Joseph Hellmesberger (Marsch „Fidele Brüder“, Erstaufführung bei einem Neujahrskonzert) wird mit dem „Ferdinandus-Walzer“ von Constanze Geiger (1835 – 1890) erstmals das Werk einer Frau bei einem Neujahrskonzert aufgeführt.