Diese Fake-News über Johann Strauss halten sich hartnäckig

Doch sogar im Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker werde der Charakter einzelner Stücke nicht korrekt wiedergegeben. Prominentestes Beispiel: Im Walzer aller Walzer plätschert die Donau , von Streich- und Blasinstrumenten begleitet, zwischen lieblich und reißend vor sich hin und das, obwohl die Komposition ursprünglich nichts mit der Donau zu tun hatte: Der Fluss kommt in der ersten Strauss-Fassung gar nicht vor. Der Text lautete damals nicht „Donau so blau… durch Tal und Au“, sondern „Wiener seid froh. Oho, wieso?“ Norbert Rubey zufolge waren die Worte des Polizeibeamten Josef Weyl ironisch gemeint, die Wiener hatten 1866/67, als ihre künftige Hymne entstand, absolut keinen Grund „froh“ zu sein: Österreich hatte eben erst den Krieg gegen Preußen verloren sowie eine Wirtschaftskrise, eine Choleraepidemie und einen eiskalten Winter durchlebt. Somit klang die von Strauss erdachte Musik nicht wie das Dahinfließen des Donaustroms, sondern wie die tristen Verhältnisse im damaligen Wien.

Dass unterschiedliche Versionen ihrer Walzer, Polkas und Märsche existieren, „liegt daran, dass die Strauss-Brüder ihre Partituren an Musikverleger verkauften, die damit deren Eigentümer wurden und mit ihnen machen konnten, was sie wollten. Viele Orchester übernahmen die fehlerhaften oder sogar verfälschten Musikdrucke und Arrangements, die dadurch anders klingen als von den Komponisten vorgesehen.“

Verbrannte Handschriften

„Fake“ ist auch die kolportierte Annahme, der Radetzky-Marsch sei von Strauss Vater in Anwesenheit Felsmarschall Radetzkys aufgeführt worden. Das ist gar nicht möglich, weil Radetzky, als Strauss den Marsch am 31. August 1848 in Wien zum ersten Mal dirigierte, noch an der Front in Italien war. Und als Radetzky nach Wien zurückkehrte, war Strauss bereits tot.

Strauss Vater wird übrigens, so sein Ururenkel, unrecht getan: „Er hinterließ 250 Kompositionen, gespielt wird aber fast immer nur der Radetzky-Marsch.“

Oft verbreitet wird, dass Eduard die Originalhandschriften seines Bruders Johann verbrannt hätte. Hat er nicht, sehr wohl aber diverses Notenmaterial der Strauss-Kapelle.

Für falsch hält Eduard Strauss die meist verwendete Schreibweise „Strauß“, gibt es doch Dokumente, die beweisen, dass seine Ahnen das Doppel-S verwendeten. Eduard Strauss ist froh, dass „immer mehr Institutionen dem Wunsch der Familie folgen und den Namen korrekt mit Doppel-S schreiben“.

Die weltweit größte Verfälschung fand die Geschichte der Musikerfamilie durch die 1990 gedrehte Fernsehserie „Strauß Dynastie“, einer Seifenoper Made in Hollywood, in der die Strauss-Biografien verlogen dargestellt werden: