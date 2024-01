Nehammer stellt seinen "Österreichplan" vor

Doch ehe der Kanzler beginnt, sind Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer, ÖVP-Klubchef August Wöginger, Generalsekretär Christian Stocker und Staatssekretärin Claudia Plakolm am Wort. Besser am Drücker. Denn die Conference unter den ÖVP-Politikern beginnt mit einer "Millionenshow"-Frage: "Wer hat den Lockdown als Erster gefordert?" Die Antwort gibt nicht etwa ein Funktionär, sondern eine Videoeinspielung: Herbert Kickl. Hernach beginnt Wöginger, die Lehren aus Corona zu ziehen und gegen den FPÖ-Chef verbal ins Feld zu ziehen. Gegen dessen Corona-Politik und dessen Amtszeit im Innenministerium. Stocker tut es Wöginger gleich und übt Minuten lange Kritik am selbsternannten "Volkskanzler" Kickl, der für Stocker ein "Versager" ist und ein "Putin-Versteher".