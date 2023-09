Erneut Debatte um günstigen Kleingarten-Kauf durch SPÖ-Politiker

Im Büro von Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál (SPÖ) verweist man auf die im Gemeinderat beschlossenen Regelungen, die diese Rabatte vorgesehen hätten. Im Zeitraum von 1996 bis 2023 seien insgesamt 5.565 Kleingärten in Privateigentum verkauft worden. Die Verkäufe seien auf Basis von Gemeinderatsbeschlüssen erfolgt.

Ungereimtheiten in der Donaustadt

Andere, wohl gravierendere Fälle haben zuvor für Diskussionen gesorgt. So hat etwa der Bezirkschef der Donaustadt, Ernst Nevrivy (SPÖ), 2020 in einer Anlage in Breitenlee ein Grundstück erworben. 2021 fand dann die Umwidmung in Bauland statt - was ihm dem Vorwurf eingebracht hat, von der Änderung profitiert zu haben. Vor Nevrivy haben bereits einige SPÖ-Politikerinnen dort zugeschlagen.