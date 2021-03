Was im Nationalrat von Mittwoch bis Freitag beschlossen werden soll

Umweltförderungen: Der Umweltförderungsbericht listet für die Jahre 2017 bis 2019 48.634 subventionierte Projekte mit einem Förderungsbarwert von 422,7 Mio. Euro auf.

Umweltabkommen: Mit der Änderung des Schwermetall-Protokolls zum Übereinkommen über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UNECE) sollen die Emissionen von Blei, Kadmium und Quecksilber in die Luft weiter verringert und besser überwacht werden.

Atomkraft (Entschließungsantrag): Ein SPÖ-Entschließungsantrag spricht sich gegen grenznahe Atommülllager aus. Eine Initiative der Freiheitlichen sagt Nein zu einer Betriebsverlängerung der slowenischen AKW Krsko. Ein weiterer FPÖ-Antrag will einen Ausstieg Österreichs aus EURATOM.

Rechnungshofbericht-Landesverteidigung: Gleich sechs Rechnungshof-Berichte im Bereich der Landesverteidigung werden in einem debattiert. Bemängelt wurde von den Prüfern etwa, dass sich das Heer den Assistenzeinsatz zu einem großen Teil selbst bezahlen musste. Geradezu vernichtend war der Bericht zum Heeresgeschichtlichen Museum. Von Nichtbeachtung rechtlicher Vorschriften, Fehlen eines wirtschaftlichen Überblicks, nicht vorhandenem Compliance-Bewusstsein und herrenlosen Panzerersatzteilen in einem Bunker war da die Rede. In einem weiteren Report wurde kritisiert, dass auf Österreichs Flughäfen keine wirksame Abwehrmöglichkeit von Drohnen existiert.

Freitag im Zeichen des Klimas

Am Freitag muss Außenminister Alexander Schallenberg Rede und Antwort stehen. Der Parlamentstag beginnt mit einer Fragestunde an ihn. Darauf folgt die Behandlung des Klimavolksbegehrens.

Klimavolkbegehren: Das von gut 380.000 Personen unterzeichnete Klimavolksbegehren wird debattiert und von der Politik dabei durchaus unterstützt. Mit 5,96 Prozent war die Initiative in der Liste der bisher 50 Begehren auf Rang 21 gelandet. Die Koalition unterstützt das Begehren nun mit einem Entschließungsantrag. Eckpunkte dabei sind die Einführung eines Klimarats, eines Klimakabinetts und die Sicherstellung der Klimaschutzmilliarde bis 2030.

Euratom: Dem Ausstieg Österreichs aus dem Atom-Programm EURATOM hat sich vergangenes Jahr ein weiteres Volksbegehren gewidmet. Mit knapp über 100.000 Unterschriften schaffte es knapp die Hürde für die parlamentarische Behandlung.

No Smoke-Volksbegehren: Die Initiative Rauchverbot in der Gastronomie erhielt gut 140.000 Unterstützungen. Das besondere an dem Begehren: Es handelte sich quasi um das Ersuchen, das Volk entscheiden zu lassen. Denn es wurde vom selben Initiator auch eine SMOKE JA-Variante aufgelegt, die deutlich weniger Anklang fand.

Asyl-Volksbegehren: Das Begehren "Asyl europagerecht umsetzen" konnte etwas mehr als 135.000 Österreicher überzeugen. Die Forderung lautete, Österreichs EU-Beitragszahlungen um die über den "gerechten EU-Anteil" hinausgehenden Asylkosten zu reduzieren.

Myanmar (Entschließung): Die Parteien setzen sich für eine sofortige Einstellung des gewaltsamen Vorgehens des Militärs in Myanmar gegenüber den friedlichen Protesten der Zivilbevölkerung, für eine Freilassung von festgenommenen Politikern und Vertretern der Zivilgesellschaft, für eine ungehinderte Telekommunikation, eine Rückkehr zum demokratischen Prozess und für eine Wiederherstellung der Zivilregierung ein.