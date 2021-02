Familienministerin: "Niemand muss Familienbeihilfe zurückzahlen"

Aufgrund der anhaltend angespannten Wirtschaftslage, die insbesondere auch Familien betrifft, hat die Bundesregierung eine Aufstockung der Mittel beschlossen.

Der Familienhärtefonds wird laut den zuständigen Ministern - ÖVP-Familienministerin Susanne Raab und der grüne Sozialminister Rudolf Anschober - um 50 Millionen Euro auf insgesamt 200 Millionen Euro erhöht und bis Ende Juni 2021 verlängert.

Durchschnittlich 1.300 Euro pro Familie

Gedacht ist der Familienhärtefonds für all jene Familien, in denen mindestens ein Elternteil durch die Coronakrise den Arbeitsplatz verloren hat oder aufgrund der Pandemie in Kurzarbeit ist. Bis dato wurden laut Familienministerium 120 Millionen Euro an 90.000 Familien ausbezahlt. Durchschnittlich erhielt eine Familie 1.300 Euro aus dem Familienhärtefonds.