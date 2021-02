Asylzahlen nehmen erstmals seit 2015 wieder leicht zu

Was die Abschiebungen und die freiwillige Rückkehr von Asylwerbern anbelangt, so hat Corona zu einem deutlichen Einbruch der Zahlen geführt, nämlich um 30 Prozent. Von den 8.675 Ausreisen (2019 waren es 12.245) waren 51 Prozent (4.428) freiwillig und 4.247 zwangsweise Abschiebungen.

Härte gegen straffällige Asylwerber

Das Innenministerium propagiert weiter eine bewusst harte Gangart gegen Asylwerber, die sich nicht an die Gesetze halten. Das wird auch mit Zahlenmaterial untermauert. 29 Prozent aller Asyl-Aberkennungsverfahren wurden 2020 wegen Straffälligkeit eingeleitet und 22 Prozent deshalb auch so entschieden. Von allen abgeschobenen Personen waren 54 Prozent in Österreich strafrechtlich verurteilt. 2018 lag dieser Wert noch bei 40 und 2019 bei 45 Prozent.

Wie Gerald Tatzgern erklärt, ist seit dem Herbst 2019 wieder eine deutliche Zunahme der Schlepperaktivität zu spüren. Eigentlich sollte man meinen, dass geschlossene Grenzen und verstärkte Kontrollen wegen Corona es eigentlich fast unmöglich machen, illegal nach Österreich einzureisen. „Das ist überhaupt nicht so. Die Polizei kontrolliert sehr stark den Personenverkehr. Die Schlepper haben aber bewusst auf Transporte mit Lkw umgestellt“, so Tatzgern.

Weil die Maßnahmen der Grenzsicherung der Griechen wirken, gebe es kaum einen Zustrom aus der Türkei. Dagegen suchen die Schlepper verstärkt „Kunden“ am Balkan. Die Zahl der dort gestrandeten Flüchtlinge wird laut Tatzgern auf etwa 100.000 geschätzt. Die schlechte Versorgungslage in den Lagern spiele den Kriminellen in die Hände. Durch das Schüren der Covid-Angst und wegen der desaströsen hygienischen Zustände würden viele die Schlepperfahrt ins vermeintlich sichere Westeuropa in Kauf nehmen.