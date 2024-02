Was die Regierung bis zum Wahltermin noch vorhat

ÖVP-Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig gehört zu den medial weniger aktiven Köpfen der türkis-grünen Regierung. Doch ausgerechnet er entfachte am Sonntag erneut die Debatte um den Nationalratswahltermin. Das Problem der Vollspaltenböden werde bis zum Ende der Legislaturperiode gelöst sein, so der Minister im ORF-Interview, "das heißt bis zur Wahl am 29. September“.