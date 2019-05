Wahlkampftöne am 1. Mai – auch in der Regierung

In der Politik ist bekanntlich vieles, wenn nicht alles Inszenierung. Das gilt für den 1. Mai im Allgemeinen und für den 1. Mai 2019 im Speziellen – dreieinhalb Wochen vor der EU-Wahl, dem ersten bundesweiten Test für Türkis-Blau seit Regierungsantritt.

Doch dieses Mal ist die lange vorbereitete Inszenierung teils entglitten – zumindest aufseiten der Regierungsparteien. Absicht oder nicht, hier scheiden sich die Geister. Denn auch eine verbale Auseinandersetzung auf offener Bühne kann ein Teil der Inszenierung sein und Wähler mobilisieren.

Zunächst verlief alles nach Drehbuch, beim eigens am 1. Mai angesetzten Steuerreform-Ministerrat, wo nichts anderes passierte als der formale Beschluss der Milliarden-Entlastung. Die kontrollierte Message der Regierung: Während die Roten nur marschieren und uns – ÖVP und FPÖ – einen Scherbenhaufen hinterlassen haben, entlasten wir die Bevölkerung und stärken die Wirtschaft.

Passend zum Ereignis belasteten sich weder Kanzler Sebastian Kurz noch Vizekanzler Heinz-Christian Strache mit Krawatten. Beide kamen leger zu einer Regierungssitzung am „Tag der Freude“, ja, am „Tag der Entlastung“. Strache trat in Jeans und dunkelblauen Edel-Sneakers vor die Medienleute.

Nach den bekannten Slogans vom Ende der roten Schuldenpolitik erteilte Zeremonienmeister Peter Launsky-Tieffenthal den Journalisten das Wort. Und dann kippte die Stimmung, weil – Überraschung – sich niemand mehr für die Steuerreform interessierte. Sie war erst am Dienstag und zuvor mehrfach in Medien präsentiert worden.

Und wie schon eine Woche zuvor, als das rassistische „Ratten-Gedicht“ aus Braunau das druckfrische Stabilitätsprogramm für Brüssel überdeckte, dominierte die Debatte über die Rechtslastigkeit der FPÖ die Fragerunde. Aus dem Fernduell Regierung gegen SPÖ wurde auch ein Match ÖVP gegen FPÖ.

Es machte den Anschein, als ob beiden Parteien im EU-Wahlkampf die Wählermobilisierung gleich wichtig ist.