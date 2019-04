Kurz bei Wolf: Konsequenzen der FPÖ reichen aus

Man saß schon einmal entspannter vor dem Fernseher als an diesem Abend.

Nach dem Schlagabtausch zwischen der FPÖ und ZiB2-Moderator Armin Wolf in den vergangenen Tagen wurde das Interview mit Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) aufgeregt erwartet.

Es solle in dem Gespräch um die Steuerreform gehen, hatte der ORF zuvor in einer Aussendung mitgeteilt. Würde Wolf Kurz also nicht auf die vielen Negativ-Schlagworte durch den Koalitionspartner FPÖ in den letzten Wochen ansprechen?

Doch, das tat er.

Konjunkturbedingt weniger

Zuvor allerdings widmeten sich Moderator und Kanzler tatsächlich ausführlich dem Thema Steuerreform. Warum es statt der angekündigten Entlastung von zwölf bis 14 Milliarden Euro nun doch nur 7,5 geworden seien, wollte Wolf wissen. Kurz entgegnete, er habe versprochen, die Abgabenquote "in Richtung 40 Prozent" zu drücken. Das sei konjunkturbedingt mit 8,5 Milliarden möglich. Jedenfalls: „Wir setzen um, was wir angekündigt haben.“