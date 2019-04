"Bevölkerungsaustausch": Experten sehen Belastung fürs Koalitionsklima

Ein Blick in die Meldungen der Austria Presse Agentur zeigt, dass Strache in 14 Jahren Bundespolitik nur bei fünf Anlässen auf breiter medialer Ebene das Wort vom " Bevölkerungsaustausch" so verwendet hat.

"Das spricht für eine sehr bewusste Verwendung", sagt Andreas Peham vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW). "Umso skandalöser ist diese Äußerung gerade jetzt. Wir haben auf der einen Seite die großspurigen Distanzierungen, und ein paar Wochen später die Verwendung dieses Begriffs, was natürlich alles wieder durchstreicht. Und so wird das auch von den Identitären verstanden.“

Identitäre frohlocken

Identitären-Chef Sellner zeigte sich bereits am Sonntag auf Twitter erfreut, dass nun "offen und frei" über den " Bevölkerungsaustausch" gesprochen werde. Es spreche nun "nicht ein kleiner Funktionär vom Bevölkerungsaustausch, sondern der Parteichef schlechthin", sagte die Frontfigur der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften Bewegung in einem Video. Zuletzt hatten sich Identitäre in den sozialen Medien enttäuscht darüber gezeigt, dass Strache sich öffentlich klar von der Bewegung distanziert hat.