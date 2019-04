Er sei "widerlich": Identitäre greifen Strache auf Twitter an

Identitäre wettern gegen Vize

Strache sei "der verfaulende Rest desse, (sic!) was einmal die Hoffnung aller österreichischen Patrioten war", postete ein Mitglied. "Sie sind widerlich!", hieß es dort weiter. Sellner persönlich widmete der Blockierung durch Strache am Samstagabend ein ganzes Video, in dem er beschrieb, dass dieser mit der eingangs zitierten Äußerung vom Landesparteitag etwas "ungeheuerliches" getan und gesagt hätte. Zudem sei Strache in seiner Jugend in derselben "Subkulturszene", der rechtsextremistischen Neonazi-Szene, unterwegs gewesen - genau wie Sellner selbst, der sich mittlerweile davon zu distanzieren versucht. Strache indes sagte über die thematisierte Zeit seiner Jugend stets, dass es sich um Paintballspiele gehandelt habe.

Weiter äußert Sellner in seinem Video Unverständnis darüber, dass Strache ihm und den Identitären "die Nazikeule über den Kopf zieht". Auf den Repost des Videos verzichtet die Redaktion an dieser Stelle.

Nachdem die fraglichen Tweets von Sellner gelöscht wurden, offeriert er Strache ein "Gesprächsangebot". Um die "Spaltung und Selbstzerfleischung des patriotischen Lagers" zu verhindern. Denn das sei, was "die Linken" wollen. Auf eine Einheit von FPÖ und IB scheint Sellner also nach wie vor bedacht zu sein. Vizekanzler Strache kommentierte den rechten Shitstorm auf seine Person indes nicht.