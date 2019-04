Interne Dokumente: Identitäre sehen FPÖ als ihre "Lobby"

Der Mann hat Angst, das ist offensichtlich. Er fürchtet Flüchtlinge und Zuwanderer. „Wir sterben aus und werden ersetzt!“, schreibt er auf einen Spickzettel für eine Rede. Und damit der ihm verhasste „Große Austausch“ bzw. „Ethnozid“ nicht passiert, will er Krieg führen. „Ein Kampf bis aufs Messer, um jede Straße, jeden Gemeindebau...Block um Block...Prinz Eugen do it again.“

Martin Sellner, Chef der Identitären (IB) und „ Justin Bieber des Rechtsradikalismus“ (Die Zeit), sieht sich in einer direkten Linie zu Prinz Eugen von Savoyen.

Die krude Weltsicht der IB war im Vorjahr vor Gericht in Graz Thema. Der KURIER konnte das eingangs erwähnte Rede-Manuskript sowie auch andere, im Strafakt enthaltene Unterlagen nun erstmals einsehen.

Zweifel an ideologischen Unterschieden

Und diese geheimen IB-Papiere dokumentieren nicht nur die militärische Verfasstheit der Bewegung. Sie lassen zudem ernste Zweifel an der Behauptung aufkommen, dass Freiheitliche und Identitäre ideologisch wie organisatorisch rein gar nichts miteinander zu tun hätten.