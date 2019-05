Neos am 1. Mai: "Großer Austausch, wie wir ihn uns vorstellen"

Bereits zum fünften Mal haben die Neos am Mittwoch den 1. Mai als „Tag der Bildung“ begangen. Angesichts der bevorstehenden EU-Wahl am 26. Mai stellten sie das Auslandsstudienprogramm Erasmus in den Mittelpunkt. Bei einem Outdoor-Frühstück mit Schülern und Studenten im Wiener Museumsquartier ging es um Entbürokratisierung, Flexibilisierung und einen stärkeren Fokus auf Schüler und Lehrlinge.

EU-Spitzenkandidatin Claudia Gamon bezeichnete bei dieser Gelegenheit Erasmus als „eines der besten Dinge, die die EU je auf den Weg gebracht hat“. Sie selber sei ein Teil der „Generation Erasmus“, für die Europa zum Lebensgefühl geworden sei. „Es ist der große Austausch, wie wir ihn uns vorstellen“, drehte sie den Kampfbegriff der Rechten ins Positive.