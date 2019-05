SPÖ geißelt „Klassenkampf von oben“

Damit sprach sie aus, was an diesem 1. Mai anders war: Von sozialpartnerschaftlichem Grundkonsens war nichts zu spüren. „Nach 151 Jahren wird die Wiener Gebietskrankenkasse abgeschafft“, prangerte ein Transparent an. „Industrie und Wirtschaft sitzen in unserer Krankenkasse“, rief der Platzsprecher.

Die Arbeiterkammer und damit die Arbeitnehmervertretung sollen geschwächt werden – „auf Zuruf der reichen Kanzler-Freunde in der Industrie“, tönte es aus dem Lautsprecher.

Es war sehr viel Konzernkritik zu bemerken, mehr und schärfer als üblich. „Gerechte Steuern statt auf Minderheiten feuern“.

„Die Erde retten statt Geld-Marionetten“. So viel Umwelt- und Klimaschutz ist auf einem 1. Mai auch selten.

„Sie stehlen unsere Würde“, Menschen 1,50 Euro für eine Arbeitsstunde zuzumuten, sei würdelos, rief Rendi-Wagner in die Menge.

Die FPÖ bezeichnete sie als „falsche Freundin der Arbeiter“. Die FPÖ würde der ÖVP „devot den Hammer reichen, um unser Sozialsystem zu zertrümmern“, im Gegenzug würde die ÖVP die täglichen „ Einzelfälle“ der FPÖ in Kauf nehmen.

Gegen „das Europa der Konzerne“ mobilisierte auch EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder. Geschickt verwoben die SPÖ-Oberen die EU-Wahl am 26. Mai mit der Wien-Wahl 2020. Indem sie die EU-Wahl zum Auftakt für die Schlacht um das Rote Wien deklarierten, versuchen sie, die traditionell schwache Beteiligung an der EU-Wahl zu heben.