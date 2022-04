Vorwurf Parteienfinanzierung: SPÖ will Sachslehner klagen

Nach der Inseraten-Affäre bei der Vorarlberger ÖVP und der ÖVP-Teilorganisation Wirtschaftsbund, will ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner ihrerseits verdeckte Parteienfinanzierung beim politischen Mitwerber SPÖ entdecken. Sie warf der SPÖ Burgenland vor, dass landesnahe Unternehmen in der Parteizeitung "Burgenländische Freiheit" inseriert hätten und will das als versteckte Parteienfinanzierung verstehen.

Die Parteienzeitung ist bereist seit Längerem eingestellt. In einer Sonderausgabe vom Verein "Freunde der BF" zu "100 Jahre Burgenland" sollen dann aber "auffällige" Inserate platziert worden sein - so der Vorwurf. Die Anschuldigungen sollen nun für Sachlehner ein juristisches Nachspiel haben, wie die Kronen Zeitung (Online Ausgabe) am Sonntag berrichtet.