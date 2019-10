Vor FPÖ-Bundesparteivorstand: Strache gibt Erklärung ab

Zwei Tage nach dem Wahldebakel tritt er an die Öffentlichkeit. Heinz-Christian Strache will sich um 10 Uhr 30 der Öffentlichkeit erklären. In einem Lokal unweit der Zentralen der Wiener FPÖ und der Bundes-FPÖ.

An einem unbekannten Ort tagt heute um 15 Uhr der Bundesparteivorstand der FPÖ. Nichts Ungewöhnliches nach einem Wahlsonntag. Doch es gilt nicht einzig Ursachenforschung zu betreiben wegen des Wahldebakels von minus 10 Prozentpunkten und dem Verlust von 21 Nationalratsmandaten.

Um 15 Uhr wollen die blauen Granden über nichts anderes als das politische Schicksal von Heinz-Christian Strache entscheiden. Der dereinst erfolgreiche Parteichef, der die Freiheitlichen auf 26 Prozent und 2017 in die Regierung brachte, steht vor der Suspendierung - wenn nicht gar vor dem Parteiausschluss. Gut möglich also, dass Strache heute seiner Partei mit dem Statement und einer selbst gewählten Entscheidung zuvorkommen will.