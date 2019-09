Zwölf Lehren aus der Nationalratswahl

1. Ein Skandal, eine Woche vor dem Wahlgang, hat doch Auswirkungen

Bis jetzt herrschte der Mythos vor, dass ein Skandal zehn bis 14 Tage braucht, bis er beim Wähler angekommen ist. Der Spesenskandal um Heinz-Christian Strache hat gezeigt, dass es auch anders laufen kann. "Wenn es so etwas Handfestes wie ein Gucci-Tascherl ist, dann kommt das natürlich schneller beim Wähler an", so Politikexperte Thomas Hofer. Für den bekanntesten Politikkommentator des Landes, Peter Filzmaier, war es die Summer aller FPÖ-Skandale, die in der letzten Tagen vor der Wahl nochmals Bewegung in das Wahlverhalten gebracht hat. "Die Käuflichkeit der Politik im größeren Sinne hat eine Rolle gespielt. Aber hier hat die Wahltagsbefragung gezeigt, dass die Wähler dieses Verhalten explizit der FPÖ und Strache zuordnen."

2. Der Mythos "Wer Neuwahlen ausruft, verliert die Wahl" ist widerlegt

Auch ein Mythos, der sich hartnäckig hält, aber nicht belegt werden kann. Sebastian Kurz hat nun schon zum zweiten Mal Neuwahlen ausgerufen und jedes Mal ging er als fulminanter Sieger aus dieser Wahl hervor. Auch 2002 hatte Wolfgang Schüssel die Koalition aufgekündigt und am Wahlsonntag war er der große Sieger mit 42 Prozent.