Drozda geht, das große Rumoren in der SPÖ geht los

Steiermark geht eigene Wege

In der Steiermark wird schon am 24. November gewählt. ÖVP vor FPÖ und SPÖ, heißt das desaströse Ergebnis für SPÖ-Landesparteichef Michael Schickhofer, der fast sechs Punkte auf 19,3 Prozent verlor. Am Montag ließ er überraschend verlautbaren, dass er bis auf weiteres seine Bundesfunktionen zurück legt.

Schickhofer per Aussendung: "Jetzt geht‘s um die Zukunft der Steiermark, jetzt geht‘s um die Zukunft in unserem Land. Jetzt geht es um das Morgen und das Übermorgen der Steiermark. Daher nehme ich bis auf weiteres die bundespolitischen Funktionen in der SPÖ nicht wahr. Wir werden unseren Kurs für die Steiermark konsequent und eigenständig umsetzen.“

Außerdem: "Die steirische SPÖ und ich persönlich stehen für einen zukunftsorientierten, eigenständigen und unabhängigen Kurs innerhalb der Sozialdemokratie."