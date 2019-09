Die Nacht der Wahl - Laute Partys und leere Zelte

Das Timing hätte kaum besser sein können. "We're going to Ibiza" von den Vengaboys - die inoffizielle Hymne zum Ende von Türkis-Blau - war gerade ausgeklungen, da traf Werner Kogler ein. Der Wahlsieger, der Held des Abends für die dort versammelten Anhänger. Derjenige, der die Grünen nach dem Ibiza-Skandal und der verfrühten Neuwahl wieder zurück in den Nationalrat befördert hat.

Etwas müde vom Interview-Marathon in der Hofburg tauchte er zu "Don't stop me now" von Queen in die Masse im Wiener Metropol ein. Der Saal: gerappelt voll. Die Stimmung: losgelöst. Der Jubel: extrem laut.

Kogler zog sich erst einmal an die Bar zurück, seine Anhänger mussten noch etwas auf seine Rede warten. Der DJ überbrückte die Wartezeit mit "Don't stop believing" und "Sweet dreams are made of this" - er versteht offenbar sein Handwerk. Aber hier, bei der Wahlparty der Grünen, wurde eh jede Nummer zur Siegesnummer.

Das Bier war hier im Metropol übrigens schon um 21.30 Uhr aus. Nachschlag gab es aus der Dose, auch das ein oder andere Wodka-Bull (auch ein Seitenhieb auf die Blauen) wurde ausgeschenkt.

" Die Grünen sind zurück", sagte Wahlkampfleiter Thimo Fiesel dann auf der Bühne - seine Notizen für die geplante Rede hat er weggeworfen. Was hier passiert sei, sprenge alle Erwartungen.

"Wo ist der Werner?", hieß es irgendwann. Der Werner ( Kogler), jetzt auf der Bühne, sei "sehr gehemmt", sagte er. "Irgendwer hat meine grüne Sonnenbrille gefladert."

Es dauerte nicht lange, war der 57-Jährige Steirer wieder in Höchstform. Und die hielt - nach Dankesreden und markigen Ansagen in Richtung Türkisen - an. Die Wahlnacht, die wird noch lang. So viel ist nach diesem Sieg sicher.