Nach 33 Jahren: Pilz nimmt Abschied und will Journalist werden

„Es könnte knapp werden!“ – in der Wahlzentrale der Liste Jetzt im 6. Wiener Bezirk waren am späten Nachmittag die üblichen aufmunternden Parolen an Wahlsonntagen zu hören.

Vegane Häppchen wurden vorbereitet, und gedämpfter Austropop säuselte aus den Boxen. Vor dem Lokal auf der Rahlstiege hatte derweil ein kleines Grüppchen von Klima-Aktivisten Aufstellung genommen. Sie skandierten verlegen ihre Parole „Exstinction Rebellion“ (Rebellion gegen Auslöschung, Anm.). Mit der Situation der Liste Jetzt habe dies aber nichts zu tun, beteuerten die Jugendlichen, es sei nur eine Probe.