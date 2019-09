Historisch schlechtestes SPÖ-Ergebnis soll ohne Konsequenzen bleiben

Dann stellt sich nur noch die Frage, wohin die SPÖ eigentlich will. In die Opposition, um nach SJ-Vorbild am inhaltlichen Profil und der eigenen Glaubwürdigkeit zu feilen? Oder - auf Kosten der inhaltlichen Schärfe - in die Regierung, um den "sozialen Kahlschlag" der Vorgängerregierung rückgängig zu machen? Vor allem die Gewerkschaft drängte die SPÖ zuletzt in diese Richtung.

Bevor Rendi-Wagner das SPÖ-Zelt über den Seitenabgang verlässt und das Publikum mit dem Wahlsong "Gleich und verschieden" allein lässt, sagt sie einen Satz, der die späteren feuchtfröhlichen Gesprächsrunden vor der Parteizentrale in Erinnerung an Werner Faymann schwelgen lässt: "Die Richtung stimmt."