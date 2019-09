"Dachte, die FPÖ wäre anders": Was die Blau-Wähler ernüchterte

Die FPÖ hat der ÖVP erst 2017 Rang eins abspenstig gemacht. In Bad Blumau verlor sie (mehr als im Bundesschnitt) 13,5 Prozentpunkte. Es ginge freilich noch schlimmer: Das Ranking der größten Verluste in der Steiermark führen die Gemeinden Sankt Martin am Wöllmissberg, Ranten und Ottendorf an der Rittschein an. Dort verlor die FPÖ im Vergleich zu 2017 am meisten, jeweils etwa 17 Prozentpunkte.

Die Spesen sind's gewesen

In Bad Blumau fiel die FPÖ von 41,5 auf 28 Prozent. Warum? „Der Strache und die Spesen, ganz klar“, glaubt Herr Toni. Eine Nachbarin deklariert sich als eine Wählerin, die die Farbe gewechselt und diesmal Türkis gewählt hat. Ihren Namen nennen will sie aber lieber nicht.

„Ich hab echt gedacht, dass die FPÖ anders wär’, nicht so auf Bonzentum. Aber da hab’ ich mich getäuscht“, ärgert sich die Mittvierzigerin.