Viele blaue Wähler wurden türkis oder blieben zu Hause

Die SPÖ, die ebenfalls ein deutliches Minus hinnehmen musste, konnte ihre Verluste an Grüne und ÖVP durch kleine Zugewinne von der FPÖ (36.000 Stimmen) und Nichtwählern (45.000) nicht kompensieren.

Verloren hat aber natürlich auch der überragende Wahlsieger: 83.000 VP-Wähler von 2017 gingen an Neos und 54.000 an die Grünen. Bewegungen in die entgegengesetzte Richtung fanden indes so gut wie gar nicht statt. Das ist freilich nicht sonderlich überraschend und angesichts des Gesamtergebnisses für die Türkisen verschmerzbar.

Für Neos sind die Zuflüsse von der Volkspartei hingegen durchaus relevant – für die Pinken sind die Türkisen der größte Rekrutierungspool (22 Prozent) – von den eigenen Wählern abgesehen (40 Prozent). Dies umso mehr, als sie (siehe oben) gut 90.000 Wähler an die Grünen verloren haben, von diesen selbst jedoch kaum Stimmen lukrieren konnten.

Spagat für Kurz

Und die Liste Jetzt, die an der Vier-Prozent-Hürde gescheitert ist? Wie sagte Listengründer Peter Pilz am Wahlabend zu Ex-Parteifreund Werner Kogler? „Das letzte Mal seid ihr rausgeflogen, jetzt sind wir rausgeflogen.“ Dementsprechend hat Jetzt vor allem an Grüne verloren, aber auch an Neos und Nichtwähler.

Aus Sicht der künftigen Kanzlerpartei wird es also wohl darauf ankommen, die knapp 260.000 FP-Stimmen bei der Stange zu halten – auch wenn die Koalition mit den Blauen keine Fortsetzung finden dürfte. Man kann annehmen, dass diese Wählerinnen und Wähler beim nächsten Mal wieder zur angestammten Partei zurückkehren oder zu Nichtwählern mutieren, sollten sie ihre Anliegen in einer künftigen – beispielsweise türkis-grünen – Regierung nicht hinreichend vertreten finden. Hier den Spagat zwischen diesen Wählern und dem künftigen Koalitionspartner zu finden, wird für den großen Triumphator Sebastian Kurz gewiss keine geringe Herausforderung.